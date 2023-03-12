На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала о важности здорового сна для полноценного функционирования организма.

"Для этого нужно всего лишь вовремя лечь в постель, целенаправленно расслабиться и закрыть глаза – дальше наша природа сама знает, как запустить процесс восстановления в темное время суток. Но, к сожалению, многие проиграют себе уже на этапе собственное осознание необходимости своевременного здорового ночного сна, оставляя в приоритете недосмотренный фильм, недоскроленную ленту Инстаграм, недовыставленные сторис и многие другие безусловно «важные» дела. Мы банально не можем вовремя дойти до постели, чтобы просто поспать", — пишет Марина Боржемская.

Тренер подчеркнула, что здоровый сон решает целый ряд проблем, которые нам порой не под силу решить даже за большие деньги:

продлевает жизнь и улучшает ее качество, оздоравливая внутренние органы;

способствует синтез собственного коллагена, повышая таким образом эластичность кожи и омолаживая ее;

регулирует правильную работу гормональной системы;

укрепляет иммунитет, стимулируя процесс синтеза цитокинов (специфических белковых структур, отвечающих за ряд межклеточных взаимодействий в организме).

"«Человек – существо разумное» говорит наука, но сам человек изо дня в день ставит под сомнение этот факт. Мы знаем стоимость самого дорогого гаджета, но за тысячелетия эволюции так и не смогли по достоинству оценить один из самых дорогих подарков, который получили от природы – ежедневное возрождение в процессе сна. И над этим стоит задуматься. Немедленно. Тем более сегодня, в эти пугающие дни войны, когда полноценное восстановление важно для каждого из нас, как воздух ❤️", — добавила звезда "Зважені та щасливі".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.