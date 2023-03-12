На фото, яке вразило Машу Єфросинину, "залізний генерал" Валерій Залужний стоїть на колінах перед матір'ю, що плаче, і дівчиною, які втратили коханого.

У Києві попрощалися з Героєм України командиром спецпідрозділу "Вовки Да Вінчі" Дмитром Коцюбайлом із позивним "Да Вінчі". Він загинув 7 березня у Бахмутському напрямку. Йому було 27 років. Телеведуча Маша Єфросиніна показала в Інстаграм-Сторіз фото з церемонії, яке її вразило та змусило пишатися.

У храм на богослужіння прийшли кілька сотень людей, зокрема рідні, бойові побратими та друзі. Крім того, до храму завітали українці, які не знали героя особисто. До того ж, прощатися з Дмитром Коцюбайлом прийшли Володимир Зеленський, Валерій Залужний, Кирило Буданов, Олексій Резніков.

На фото, яке вразило Машу Єфросинину, "залізний генерал" Валерій Залужний стоїть на колінах перед матір'ю, що плаче, і дівчиною, які втратили коханого. Генерал схилив голову від горя.

"Ми не те, що не брати з рабами із задзеркалля... Між нашими народами прірва... У всьому величезна прірва... У них дешеві шуби та конструктори за загиблими. А у нас головнокомандувач схиляє коліно та плаче перед жінкою загиблого героя. І ця прірва зростатиме ще більше, адже ненависть цілої нації - це на покоління", - прокоментувала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.