На фото, которое поразило Машу Ефросинину, "железный генерал" Валерий Залужный стоит на коленях перед плачущей матерью и девушкой, которые потеряли любимого.

В Киеве простились с Героем Украины командиром спецподразделения "Волки Да Винчи" Дмитрием Коцюбайлом с позывным "Да Винчи". Он погиб 7 марта в Бахмутском направлении. Ему было 27 лет. Телеведущая Маша Ефросинина показала в Инстаграм-Сториз фото с церемонии, которое ее поразило и заставило гордиться.

В храм на богослужение пришли несколько сотен человек, в частности, родные, боевые собратья и друзья. Кроме того, к храму пришли украинцы, которые не знали героя лично. Ко всему прочему, прощаться с Дмитрием Коцюбайлом пришли Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов, Алексей Резников.

На фото, которое поразило Машу Ефросинину, "железный генерал" Валерий Залужный стоит на коленях перед плачущей матерью и девушкой, которые потеряли любимого. Генерал склонил голову от горя.

"Мы не то, что не братья с рабами из зазеркалья... Между нашими народами пропасть... Во всему огромная пропасть... У них дешевые шубы и конструкторы за погибшими. А у нас главнокомандующий склоняет колено и плачет перед женщиной погибшего героя. И эта пропасть будет расти еще больше, ведь ненависть целой нации - это на поколения", - прокомментировала Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.