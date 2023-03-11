Популярна українська телеведуча Марічка Падалко показала наймасштабніше прощання з Героєм на Майдані з часів Небесної Сотні (фото 1). Площа під Стелою Незалежності не змогла вмістити всіх, хто прийшов віддати останню повагу до Героя України Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».

У Михайлівському соборі його наношував президент України та прем'єр-міністр Фінляндії (фото 2), на Майдані – все найвище військове керівництво країни (фото 3). Дмитра поховано на Аскольдовій могилі у Героїв Крут. Він став першим добровольцем, який отримав Зірку Героя у 2021 році, і загинув 7 березня від осколкового поранення під Бахмутом. Йому було 27 років.

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Обнадійливі новини про нашого колишнього колегу, правозахисника Максима Буткевича, але водночас жахливі. Суд "ЛДНР" засудив його до 13 років ув'язнення. Це вперше, відколи він потрапив у полон 10 липня, коли ми чуємо про його живучість (фото 5).

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Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

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