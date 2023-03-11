Популярная украинская телеведущая Маричка Падалко показала самое масштабное прощание с Героем на Майдане со времен Небесной Сотни (фото 1). Площадь под Стелой Независимости не смогла вместить всех, кто пришел отдать последнее уважение Герою Украины Дмитрию Коцюбайло «Да Винчи».

В Михайловском соборе его нанашивал президент Украины и премьер-министр Финляндии (фото 2), на Майдане – все высшее военное руководство страны (фото 3). Дмитрий похоронен на Аскольдовой могиле у Героев Крут. Он стал первым добровольцем, получившим Звезду Героя в 2021 году, и погиб 7 марта от осколочного ранения под Бахмутом. Ему было 27 лет.

СБУ сообщила о подозрении бывшим руководителям завода «Антонов», чьи действия позволили российским войскам уничтожить самолет «Мечта» в первые дни войны (видео 4).

Обнадеживающие новости о нашем бывшем коллеге, правозащитнике Максиме Буткевиче, но в то же время ужасные. Суд "ЛДНР" приговорил его к 13 годам тюрьмы. Это первый раз, с тех пор как он попал в плен 10 июля, когда мы слышим о его живучести (фото 5).

В Херсонской области произошла автомобильная авария с миной, в которой погибли два из четырех пассажиров (фото 6).

Бельгийский парламент признал Голодомор геноцидом украинского народа (фото 7).

Российские пропагандисты считают, что грузины хотят открыть против России второй фронт и угрожают "Тбилиси за три дня" (фото 8).

Врачи из российского города Белгорода просят продолжать удары по Украине, но не с их территории, чтобы им не прилетало обратно. Такие хорошие русские врачи (фото 9)

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.