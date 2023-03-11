Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як смачно запекти картоплю та з яким соусом її найкраще подавати.

"Здавалося б, що такого може бути в приготуванні запеченої картоплі? Час дивуватися й дивувати: підготував особливий рецепт цієї простої страви, який неодмінно вам сподобається!", — пише зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

• Картопля — 500 г

• Сіль — на смак

• Авокадо — 1 шт.

• Кеш’ю — 30 г

• Петрушка — 5 г

• Часник — 1 шт.

• Оливкова олія — 20 мл

• Кінза — 5 г

• Цибуля зелена — 5 г

"Головний секрет: спочатку потрібно відварити картоплю, потім розчавити її, і лише після цього запекти", — пояснив шеф-кухар.

До запеченої картоплі він радить приготувати соус. Для цього вчашу блендера поміщаємо авокадо, кінзу, петрушку, часник, кеш'ю, додаємо лимонний фреш та оливкову олію та перебиваємо все до однорідної маси.

Українці в коментарях діляться своїми улюбленими варіантами приготування картопельки:

"Люблю смажену на салі з часником і їсти її з соленим огірком . Смакота!!!🔥🔥";

"Запечену: чавлену, по-селянськи, на вугіллі, просто шматочками, з овочами чи без, або з сиром, коротше, все , що печене, то любоу ❤️";

"Люблю смажену, відварену і товчену😅😋Обожнюю картопельку😍".

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