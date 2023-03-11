В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как вкусно запечь картофель и с каким соусом его лучше подавать.

"Казалось бы, что такого может быть в приготовлении запеченного картофеля? Пора удивляться и удивлять: подготовил особый рецепт этого простого блюда, который вам понравится!", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

• Картофель – 500 г

• Соль – по вкусу

• Авокадо – 1 шт.

• Кешью – 30 г

• Петрушка – 5 г

• Чеснок – 1 шт.

• Оливковое масло – 20 мл

• Кинза – 5 г

• Лук зеленый – 5 г

"Главный секрет: сначала нужно отварить картофель, потом раздавить его, и только после этого запечь", - объяснил шеф-повар.

К запеченному картофелю он советует приготовить соус. Для этого в чашу блендера помещаем авокадо, кинзу, петрушку, чеснок, кешью, добавляем лимонный фреш и оливковое масло и перебиваем все до однородной массы.

Украинцы в комментариях делятся своими любимыми вариантами приготовления картофеля:

"Люблю жареную на сале с чесноком и есть ее с соленым огурцом. Вкуснятина!!!🔥🔥";

"Запеченную: давленную, по-крестьянски, на углях, просто кусочками, с овощами или без, или с сыром, короче, все, что печеное, то любоу ❤️";

"Люблю жареную, отварную и толченую 😅😋Обожаю картошечку😍".

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

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