В этот раз на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как вкусно запечь картофель и с каким соусом его лучше подавать.
"Казалось бы, что такого может быть в приготовлении запеченного картофеля? Пора удивляться и удивлять: подготовил особый рецепт этого простого блюда, который вам понравится!", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобятся следующие ингредиенты:
• Картофель – 500 г
• Соль – по вкусу
• Авокадо – 1 шт.
• Кешью – 30 г
• Петрушка – 5 г
• Чеснок – 1 шт.
• Оливковое масло – 20 мл
• Кинза – 5 г
• Лук зеленый – 5 г
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"Главный секрет: сначала нужно отварить картофель, потом раздавить его, и только после этого запечь", - объяснил шеф-повар.
К запеченному картофелю он советует приготовить соус. Для этого в чашу блендера помещаем авокадо, кинзу, петрушку, чеснок, кешью, добавляем лимонный фреш и оливковое масло и перебиваем все до однородной массы.
Украинцы в комментариях делятся своими любимыми вариантами приготовления картофеля:
"Люблю жареную на сале с чесноком и есть ее с соленым огурцом. Вкуснятина!!!🔥🔥";
"Запеченную: давленную, по-крестьянски, на углях, просто кусочками, с овощами или без, или с сыром, короче, все, что печеное, то любоу ❤️";
"Люблю жареную, отварную и толченую 😅😋Обожаю картошечку😍".
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.