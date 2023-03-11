Так, суддя кулінарного проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес Браво розповів, що пам'ятає дні, коли точилися розмови, що гімн України треба змінити, що він надто депресивний і не зрозуміло, чого це "ще не померла...". Ектор заявив, що категорично не погоджується. Бо ці люди не читали гімну.

«Вони не прикладали руку до серця. І сльози в очах не стояли на приспівах. Адже ви розумієте сенс слів? А чи оригінал читали? Страшно те, що в гімні неприкрито місію — здобути незалежність і свободу від Росії ціною життя. Найвищою ціною.

У мене мурашки тілом пройшли, коли я це зрозумів. І це ще раз підтверджує – цю війну написано на роді українців. А ще там написано, що Добро переможе Зло. Україна переможе.

PS: дякую, пане Президенте, за це відео. Захотілося поділитися» – поділився Ектор.

У мережі підтримали думку Хімнес-Браво:

«Завжди, коли чую наш гімн сльози на повні очі та мурахи по тілу. Сильніше не скажеш. Слава Україні; Героям слава!; Ви абсолютно праві; Ми з рашистів зробимо фарш за вашим рецептом 😂».

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

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