Так, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес Браво рассказал, что помнит дни, когда шли разговоры, что гимн Украины нужно изменить, что он слишком депрессивный и не понятно, чего это «еще не умерла…». Эктор заявил, что категорически не согласен. Потому что эти люди не читали гимн.
«Они не прикладывали руку к сердцу. И слезы в глазах не стояли на припевах. Вы ведь понимаете смысл слов? А оригинал читали? Страшно то, что в гимне неприкрыта миссия — обрести независимость и свободу от России ценой жизни. Самой высокой ценой.
У меня мурашки по телу прошли, когда я это понял. И это еще раз подтверждает – эта война написана на роду украинцев. А еще там написано, что Добро победит Зло. Украина победит.
PS: спасибо, господин Президент, за это видео. Захотелось поделиться» - поделился Эктор.
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В сети поддержали мнение Химнес-Браво:
«Всегда, когда слышу наш гимн слезы на полные глаза и муравьи по телу. Сильнее не скажешь. Слава Украине; Героям Слава!; Вы абсолютно правы; Мы из рашистов сделаем фарш по вашему рецепту 😂».
Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.
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