Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, а нещодавно оголосила про розрив із ним, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу блогерка виклала кадри зі зйомок будинку.

Як видно, у своїх сторіс Даша опублікувала кілька знімків у джинсових цибулях. Дівчина розповіла, що цього дня у її будинку було багато зйомок, схоже, вона позувала для модних брендів.

Так, на тій фотографії Даша позує перед камерою в сірому джинсовому костюмі, куртку якого трохи спустила з плечей. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і сліпуча посмішка.

На ще одному фото блогерка позує у більш нескромному образі – на ній синій джинсовий костюм із не застебнутою курткою та бежевим ліфчиком. Це вбрання лише підкреслило ідеальну фігуру дівчини.

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