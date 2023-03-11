Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, а недавно объявила о разрыве с ним, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз блогерша выложила кадры со съемок дома.
Как видно, в своих сторис Даша опубликовала несколько снимков в джинсовых луках. Девушка рассказала, что в этот день в ее доме было много съемок, похоже, она позировала для модных брендов.
Так, на оной из фотографий Даша позирует перед камерой в сером джинсовом костюме, куртку которого немного спустила с плеч. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и ослепительная улыбка.
На еще одном фото блогерша позирует в более нескромном образе – на ней синий джинсовый костюм с не застегнутой курткой и бежевым лифчиком. Этот наряд только подчеркнул идеальную фигуру девушки.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Цена уже в три раза выше: для украинцев вслед за луком еще один продукт станет "золотым"
«Большая» проблема вокруг Бахмута: эксперт раскрыл план войск рф
Потап поздравил Каменских с праздником, огорошив украинцев: "Все, все успокоились..."
Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту
Напомним, "Даша, у тебя талант": Ульянова из "Холостяка" насмешила украинцев пародией на легендарное видео.
Как сообщала Politeka, "Роскошная женщина": экс-жена Дзидзьо SLAVIA распустила волосы и очаровала естественной красотой.
Также Politeka писала, что "Я иногда не узнаю себя": Тринчер в платье с распахнутым декольте похвасталась подарками.