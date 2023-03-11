Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео, в якому показала пародію на популярний мем "текст по-дебільному написаний".

Так, у своєму відео Даша відіграла двох персонажів - себе та свою подругу, і зобразила ситуацію, як вони з подругою записують відео. Так, в одній частині блогерка з'явилася в темній кофтині з декоративними шпильками. У другій часто вона вже в джинсах та яскравій синій толстовці та з окулярами на очах.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Одне із улюблених відео в інтернеті". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:

"Даша, у тебе талант".

"100 разів переглянула".

"Люблю твої акторські здібності".

"Мені зайшло. Молодець, обов'язково продовжуй!".

"Даша, ти нереально крута".

"Прекрасно".

"Красуня".

"Геніально".

"Даша вогонь".

"Боже, це бомба!"

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