Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина поділилася кумедним відео, в якому показала пародію на популярний мем "текст по-дебільному написаний".
Так, у своєму відео Даша відіграла двох персонажів - себе та свою подругу, і зобразила ситуацію, як вони з подругою записують відео. Так, в одній частині блогерка з'явилася в темній кофтині з декоративними шпильками. У другій часто вона вже в джинсах та яскравій синій толстовці та з окулярами на очах.
У підписі до публікації Ульянова написала: "Одне із улюблених відео в інтернеті". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини:
"Даша, у тебе талант".
"100 разів переглянула".
"Люблю твої акторські здібності".
"Мені зайшло. Молодець, обов'язково продовжуй!".
"Даша, ти нереально крута".
"Прекрасно".
"Красуня".
"Геніально".
"Даша вогонь".
"Боже, це бомба!"
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
«Велика» проблема навколо Бахмута: експерт розкрив план військ рф
"Ми виснажимо росіян": у Зеленського назвали терміни початку контрнаступу ЗСУ
Найкращий рецепт: Ярославський із "Мастер Шеф" показав, як смачно засолити червону рибу
Бійня у церкві: багато загиблих та поранених, нові кадри з місця нападу
Нагадаємо, "Боже, яка я щаслива": Міс Україна-Всесвіт Неплях у сукні зі шпильками захопила новою фотосесією.
Як повідомляла Politeka, "Мабуть, там, на небі…": Крутоголов з "Дизель шоу" згадав про загиблу колегу Марину Поплавську.
Також Politeka писала, що "Як цікаво звучить": Аліна Паш показала залаштунки роботи над новою піснею.