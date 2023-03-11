Популярна українська співачка та колишня дружина шоумена Дзідзьо SLAVIA (Ярослава Притула), яка під час війни залишилася в Україні та активно виступає на благодійних концертах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася чарівним відео, на якому постала у незвичайному образі.

Як видно, у новому ролику Ярослава з'явилася в локації, що нагадує кафе, в руках вона тримає маленький букетик фіолетових квітів. Перед камерою співачка з'явилася у стильній напівпрозорій сукні цікавого відтінку, під якою просвічує бюстгальтер. Її довге пухнасте волосся частково заплетене і прикрашене квітами, а частково м'якими хвилями спадають на плечі, а на обличчі легкий макіяж з червоною помадою і сяюча усмішка.

У підпису до публікації SLAVIA нічого не написала, зате шанувальники відразу почали лайкати і писати захоплені коментарі:

"Пані Славо, ви розкішна! Дуже чекаю на пісню "Сила роду", коли вона стане доступною?".

"Дуже красива. Так округлилася особа у Вас! Виглядає ніби Ви при надії. Якщо ні, то щиро бажаю Вам".

"Красуня".

Розкішна жінка.

"Кохаю".

"Яка гарна".

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