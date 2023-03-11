Популярна українська співачка, актриса та блогерка Анна Трінчер, яка 24 вересня офіційно стала дружиною свого коханого блогера Олександра Волошина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, на якому похвалилася подарунками та блиснула спокусливим чином.

Як видно, у ролику Анна з усмішкою на обличчі заходить на кухню з гарним букетом синьо-жовтих тюльпанів із подарунковими пакетиками. Потім вона набирає воду у вазу, ставить квіти і починає розпаковувати ювелірний подарунок. Перед камерою дівчина з'явилася у світлій легкій сукні з відкритим декольте і без білизни. Її волосся розпущене в елегантному укладанні, а на обличчі яскравий макіяж і вираз.

У підписі до публікації Трінчер написала: "Дуже прикольно відкривати себе новою з кожним роком. Нові думки, поведінка, енергія, цінності і, відповідно, оточення. Проходить тільки 3 місяць цього року- а мій внутрішній стан вже набув так багато змін, що я інколи не впізнаю себе. Я нова... і я дуже хочу цим з вами ділитись".

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