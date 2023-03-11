Вже 28 тисяч добровольців подали заявки до "Гвардії наступу" і на сьогоднішній день практично всі підрозділи вже сформовані. Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя вирушив поспілкуватися з однією з бригад, яка наступатиме. Кадри анонсу він опублікував в Інстаграм .

Тарас Тополя поспілкувався з першою президентською бригадою оперативного призначення "Буревій", а також відвідав навчання бійців.

"Час повертати своє настав. Весна. І в повітрі відчувається присмак контр-наступу... Красиво та якісно принизити росіян", - каже музикант у візитівці анонсу.

На кадрах можна побачити, як навчаються бійці, як показують Тарасу Тополі, як треба користуватися тією чи іншою зброєю. А також просто спілкуються з ним на будь-які теми. Кожен із них налаштований рішуче - повернути території, які відібрала росія, знищити окупантів та зупинити загарбницькі плани рф.

Звісно, ​​не всі потрапляють до підрозділів наступу, бо досить жорсткий відбір. Навчання практично всіх підрозділів уже розпочали на полігонах нашої країни і там не всі витримують.

Навчання триватиме стільки, скільки буде потрібно, щоб отримати боєздатні підрозділи Нацгвардії, ДПСУ та Нацполіції, які всі називаються "Гвардією наступу".

Він вразив українців кадрами з добровольцями "Гвардії наступу", про що вони писали в коментарях.

Нагадаємо, Тополя з "Антитіла" показав, в яких умовах воюють українські захисники біля Бахмута.

Як повідомляла Politeka, "Антитіла" з Тополею зустрілися в несподіваному місці з Джамалою, миле фото.

Також Politeka писала, гурт "Антитіла" вшанував пам'ять загиблих побратимів піснею.