У коментарях користувачі мережі писали компліменти, а також дякували за те, що Джамала та "Антітіла" робить для українців.

Посол США у Лондоні запросив до себе деяких українських зірок: Джамалу та гурт "Антітіла". Так, Тарас Тополя та гурт "Антитіла" приїхали із сольним концертом, який відбудеться 26 лютого. Напередодні музикантів запросили до резиденції посла США у Великій Британії. Там вони виступили із Джамалою. Артисти разом сфотографувалися та опублікували фото в Інстаграм.

"На почесному заході на запрошення Посольства США та Посольства України у Великій Британії разом із Джамалою, присвяченому роковинам протистояння українського народу проти невиправданої несправедливої ​​агресії росії", – прокоментували "Антитіла " .

Судячи з фото на прийом до резиденції посла США в Лондоні, музиканти одягли вишиванки, а Джамала з'явилася в символічній худорлявості темного кольору з назвами міст України, які представляють обласні центри.

У коментарях користувачі мережі писали компліменти, а також дякували за те, що вони роблять для українців: "Хлопці, ви неймовірні!", "Дуже класні вишиванки", "Вау, ви все так гарно вбралися".

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