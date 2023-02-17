Популярний український музикант та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який з початку війни пішов служити в українське військо, відправивши дружину та дітей за кордон, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист виклав відео з-під Бахмута, де показав реальні кадри військових буднів.

У ролику звучить нова пісня гурту "Антитела" "Фортеця Бахмут", який викликав бурхливу реакцію в українському суспільстві. На кадрах можна побачити жорстокі кадри реальної війни під Бахмутом.

У підписі до публікації Тополя розповів про це відео: "Робота українських артилеристів 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ "Айдар" на околицях Бахмута. Це не постановочна зйомка, а буденність наших воїнів. На цих кадрах саме момент, коли ворог сунув з півдня і вкотре був відбитий. Під час чергової атаки на місці працювала знімальна група. Воєнний кореспондент Олег Решетняк з оператором Сергієм Азаренком зафільмували цей момент. Слава Героям!".

Українці тут почали коментувати нову публікацію музиканта:

"Дякую вам герої".

"Бережи, Боже, наших хлопців!".

"Як я обожнюю цю пісню. Вона з дуже глибоким змістом".

"Боже, бережи наших захисників. Молюся щодня. Завдяки Вам ми живі. Низький уклін".

"Нехай ангели, що охороняють наших воїнів, ніколи не втрачають пильності, бережи вас Боже хлопці".

"Сильні, мужні, непохитні та найкращі!".

"Слухаю пісню і щоразу до мурашок. Якщо дивитися відео, то не можна стримати сліз. Воїни світла, повертайтеся все живими, благаю".

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