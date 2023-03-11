Тарас Тополя пообщался с первой президентской бригадой оперативного назначения "Буревій", а также посетил обучение бойцов.

Уже 28 тысяч добровольцев подали заявки в "Гвардию наступления" и на сегодняшний день практически все подразделения уже сформированы. Солист группы "Антитіла" Тарас Тополя отправился пообщаться с одной из бригад, которая будет наступать. Кадры анонса он опубликовал в Инстаграм.

Тарас Тополя пообщался с первой президентской бригадой оперативного назначения "Буревій", а также посетил обучение бойцов.

"Время возвращать свое настало. Весна. И в воздухе ощущается привкус контр-наступления... Красиво и качественно унизить россиян", - говорит музыкант в визитке анонса.

На кадрах можно увидеть, как обучаются бойцы, как показываеют Тарасу Тополе, как нужно пользоваться тем или иным оружием. А также просто общаются с ним на любые темы. Каждый из них настроен решительно - возвратить территории, которые отобрала россия, уничтожить оккупантов и остановить захватнические планы рф.

Конечно, не все попадают в подразделения наступления, потому что достаточно жесткий отбор. Учебу практически всех подразделений уже начали на полигонах нашей страны и там не все выдерживают.

Обучение будет длиться столько, сколько будет необходимо, чтобы получить боеспособные подразделения Нацгвардии, ГНСУ и Нацполиции, которые все называются "Гвардией наступления".

Он поразил украинцев кадрами с добровольцами "Гвардии наступления", очем они писали в комментариях.

Напомним, Тополя з "Антитела" показал, в каких условиях воюют украинские защитники около Бахмута.

Как сообщала Politeka, "Антитіла" с Тополей встретились в неожиданном месте с Джамалой, милое фото.

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