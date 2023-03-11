Популярна українська модель та блогерка Анна Неплях, яка здобула титул "Міс Україна-Всесвіт", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила шанувальників, показавши незвичайні кадри із нової "феєричної" фотосесії.

Схоже, після багатьох подорожей Анна повернулася до Києва та влаштувала собі гламурну фотосесію. Як видно, на нових знімках модель позує у професійній судді на світлому фоні. Перед камерою вона з'явилася в білому брючному костюмі модного фасону, під піджаком якого чорний топ із мереживом, а на її ногах кумедні пухнасті босоніжки, теж чорного кольору. При цьому можна помітити, що дівчина приміряла темну перуку з коротким волоссям, на її обличчі яскравий макіяж, і вона просто дуріє перед фотографом, будуючи пику.

У підписі до публікації Неплях написала: "Не кажи мені, що я королева драми – тому що я королева феєрії". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Запальна".

"Прекрасна у всіх своїх проявах".

"Неймовірна".

"Просто вогонь".

"Класна".

"Скучила за нашими образами".

"Красуня".

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