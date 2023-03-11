Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой "фееричной" фотосессии.

Похоже, после многих путешествий Анна вернулась в Киев и устроила себе гламурную фотосессию. Как видно, на новых снимках модель позирует в профессиональной судии на светлом фоне. Перед камерой она появилась в белоснежном брючном костюме модного фасона, под пиджаком которого черный топ с кружевом, а на ее ногах забавные пушистые босоножки, тоже черного цвета. При этом можно заметить, что девушка примерила темный парик с короткими волосами, на ее лице яркий макияж, и она просто дурачится перед фотографом, строя рожицы.

В подписи к публикации Неплях написала: "Не говори мне, что я королева драмы - потому что я королева феерии". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментирвоать новую публикацию звезды:

"Зажигательная".

"Прекрасная во всех своих проявлениях".

"Невероятная".

"Просто огонь".

"Классная".

"Соскучилась по нашим образам".

"Красотка".

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