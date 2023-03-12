Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою. Але пара минулого року вирішила розлучитися, після чого Надя почала стосунки з другом сім'ї – ресторатором Михайлом Кацуріним. А Дантес почав стосунки з колишньою дружиною Михайла - Дашею Кацуріним. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Доброго ранку. Вчора ніч була цікава. Хто стежив за сторіс, розуміє, що ранок сьогодні не з легких. Якщо день кайф - тикайте", - написав Дантес.

Варто зазначити, що Володимир вночі провів із блогером Олексієм Дурнєвим. Зірки стримали та вживали алкоголь.

А до того Володимир поділився думками у своєму блозі. Зірка також додала свою фотографію, звертаючись до українців.

Але хочеться бути сильним, хочеться писати мотивуючи пости. "Спалити люттю всіх ворогів. Так і вчинив. Стало легше. Я перестаю ставити собі питання "чому?", "коли?", "навіщо?"", - розповів Дантес у публікації.

Нагадаємо, Дантес заінтригував українців новим випуском свого шоу після ракетної атаки.

А ще Politeka повідомляла, що Дантес чесно зізнався, що у нього на душі після веселих концертів

Також Politeka писала, що Дантес поїхав до військових на Донеччину та опинився під обстрілами



