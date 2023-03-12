Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. Но пара в прошлом году решила развестись, после чего Надя начала отношения с другом семьи - ресторатором Мишей Кацуриным. А Дантес начал отношения с бывшей женой Миши - Дашей Кацуриным. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Доброе утро. Вчера ночь была интересная. Кто следил за сторис, понимает, что утро сегодня не из легких. Если день кайф - тыкайте", - написал Дантес.

Стоит отметить, что Владимир ночью провел с блогером Алексеем Дурневым. Звезды стримили и употребляли алкоголь.

А до этого Владимир поделился мыслями в своем блоге. Звезда также добавил свою фотографию, обращаясь к украинцам.

"Хочется быть сильным, хочется писать мотивируя посты.Но я не железный и, иногда нашутившись на сцене, поднимая дух и отвлекая других от ужасных событий, понимаю, что адекватнее – принять все происходящее. Однажды и навсегда. Сесть так и прокричаться нормально, рыдать, сжечь яростью всех врагов. Так и поступил. Стало легче. Я перестаю задавать себе вопросы "почему?", "когда?", "зачем?"", - рассказал Дантес в публикации.

Напомним, Дантес заинтриговал украинцев новым выпуском своего шоу после ракетной атаки

А еще Politeka сообщала, что Дантес честно признался, что у него на душе после веселых концертов

Также Politeka писала, что Дантес поехал к военным на Донеччину и оказался под обстрелами



