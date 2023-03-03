Популярный украинский певец, комик и шоумен Владимир Дантес, который недавно развелся с певицей Надей Дорофеевой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился кадрами со своего визита в Харьков и в Донецкую область и рассказал, как попал под обстрел.

Так, по словам Владимира, он выступал для военных на передовой, много общался с ними и пережил настоящий прилет совсем рядом. Фото и видео со своего визита он показал в посте.

"Я откровенно думал, что наши выступления никому не нужны – ну что от песен на фронте? Но одно дело – писать благодарности в Инстаграме или рассказывать по телевизору. Совсем другое дело – приехать туда и поблагодарить каждого лично. Заверить, что мы не забываем о них, что мы им очень благодарны и стараемся изо всех сил, чтобы в них было все необходимое. Или иногда просто посидеть с ними в воинской части, поесть, попить чаю и послушать историю. Почувствовать, как ребята живут год, а потом спеть вместе прямо под гитару очень трогательно", - поделился впечатлениями Дантес.

Также, как отметил артист, он почувствовал на себе, что такое "прилеты" совсем рядом, и таких было у него во время визита аж три

"Это НЕ ДОЛЖНО становиться нашей повседневностью, хотя уже стало. Мы НЕ ДОЛЖНЫ забывать о фронте и героях. И это – мое ежедневное напоминание себе и вам о том, насколько там ТРУДНО. Не гиперболически тяжело, а реально. За 2 дня успели дать только 8 концертов, но это точно не конец. Мы приедем еще и не раз. Мы нужны им! Делаем все для них и ждем скорейшего возвращения! Слава Украине!", - подытожил Вова.

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