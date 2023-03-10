Популярный украинский певец, комик и шоумен Владимир Дантес, который недавно развелся с певицей Надей Дорофеевой, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал необычное фото и подлился своими эмоциями.

Так, на новой фотографии Вова запечатлен, прижавшись спиной стене, на нем серый свитер, и он выглядит очень уставшим и обессиленным. Этот снимок отлично иллюстрирует то, о чем артист написал в своем посте.

"Хочется быть сильным, хочется писать мотивируя посты. Но я не железный и, иногда нашутившись на сцене, поднимая дух и отвлекая других от ужасных событий, понимаю, что адекватнее – принять все происходящее. Однажды и навсегда. Сесть так и прокричаться нормально, рыдать, сжечь яростью всех врагов. Так и поступил. Стало легче. Я перестаю задавать себе вопросы "почему?", "когда?", "зачем?". Это моя жизнь. Это наша жизнь. Оно не будет таким, как раньше. Да, будет лучше, 100%, просто не надо подгонять этот момент. Живу здесь и сейчас. Вот пишу это и на душе кошки скребут, а через несколько часов буду смеяться, а потом буду замечать, как пахнет весной, потом будут какие-то еще эмоции… Но потом... не планирую и не жду. Советую каждому прокричаться, прорыдаться, вспомнить и поблагодарить всех, благодаря кому мы живы, задонатить, улыбнуться и ЖИТЬ", - поделился Дантес в подписи к фото.

Напомним, "Нам никогда не понять": Онуфрийчук из "Танців з зірками" показала кадры из Бахмута и обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, "Очень ждем": Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.

Также Politeka писала, что "Иди работай": дочь Поляковой раздраконила украинцев кадрами с бойфрендом в Париже.