Популярна українська спортсменка, срібна призерка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка у сезоні 2019 року брала участь у шоу "Танців зі зірками", часто ділиться зі своєю аудиторією яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала у профілі фото з української б'юті-клініки у Барселоні.

Як видно, на новій фотографії Ганна знята в цій установі з геолокацією Барселони. Вона з'явилася перед камерою у стильному стриманому вбранні – темних штанах та легкій білі майці. Волосся дівчини зібрано в акуратну зачіску, а на її обличчі легкий макіяж та мила посмішка.

У підписі до фото Різатдінова написала: "Дуже рада, що можна потрапити до наших фахівців, особливо такого рівня, тепер і в Барселоні. Вітаю з відкриттям та хочу побажати розвитку та подальших успіхів". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію спортсменки:

"Будь завжди такою гарною".
"Дуже красива і добре виглядаєте".
"Вже іспанські майстри".
"Тепер. Барселона не Київ".
"Неймовірна красуня".
"Дякую Вам за підтримку та довіру".
"Ми щиро цінуємо вашу довіру".

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