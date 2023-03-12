Популярная украинская спортсменка, серебренная призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая в сезоне 2019 года принимала участие в шоу "Танців з зірками", часто делится со своей аудиторией яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в профиле фото из украинской бьюти-клиники в Барселоне.

Как видно, на новой фотографии Анна запечатлена в этом учреждении с геолокацией Барселоны. Она появилась перед камерой в стильном сдержанном наряде – темных брюках и легкой белоснежной майке. Волосы девушки собраны в аккуратную прическу, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фото Ризатдинова написала: "Очень рада, что можно попасть к нашим специалистам, особенно такого уровня, теперь и в Барселоне. Поздравляю с открытием и хочу пожелать развития и дальнейших успехов". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию спортсменки:

"Будь всегда такой красивой".

"Очень красивая и хорошо выглядите".

"Уже испанские профессионалы".

"Теперь. Барселона не Киев".

"Невероятная красавица".

"Благодарим Вас за поддержку и доверие".

"Мы искренне ценим ваше доверие".

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