Єлизавета Глинська розповіла, як приготувати смачні та корисні супербутерброди.

"Ваша дитина теж не любить снідати? Приготуйте їй ці закриті бутерброди 🥪 з начинкою - запевняю, їх вона точно з'їсть! 😋", - радить зірка "Майстер Шеф".

Нам знадобляться такі інгредієнти:

1 багет (або батон)

3 яйця

кріп

1/2 шт. червоної цибулі

100 г філе індички або курки (попередньо обсмаженого)

сіль

100 мл молока

30 г адигейського сиру

50 г грибів

Спочатку потрібно приготувати начинку для бутербродів. Наріжте дрібним кубиком цибулю та гриби, обсмажте їх на олії до золотистого кольору. Дрібно наріжте філе індички, сир та кріп. Змішайте індичку, сир та кріп з обсмаженими грибами та цибулею. Додайте до цієї маси яйця, молоко, посоліть і добре перемішайте.

Далі збираємо наші бутерброди. Для цього багет наріжте скибочками завтовшки 1 см, приберіть з них м'якуш. Викладіть скибочки багету на розігріту сковорідку з олією. Покладіть усередину багету начинку і обсмажте бутерброди з двох сторін по кілька хвилин - до золотистої скориночки.

Українці в коментарях оцінили рецепт: "Ліза, дякую за ідею. Адже такий бутерброд врятує в будь-якій ситуації: прийшли гості несподівано або не хочеться возитися з вечерею, або взяти щось на перекус на роботу чи на природу, чи в холодильнику продуктів по трошки, а нагодувати треба сім'ю. Загалом рецепт - супер".

Нагадаємо, "Мастер Шеф" Глінська дала рецепт курячих стріпсів, які готуються за 10 хвилин.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Єлизавета Глінська показала, яку смакоту можна приготувати з гречки.

Також Politeka писала, що Ліза Глінська дала рецепт простої та смачної страви для всієї родини.