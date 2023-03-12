Елизавета Глинская рассказала, как приготовить вкусные и полезные супербутерброды.

"Ваш ребенок тоже не любит завтракать? Приготовьте ему эти закрытые бутерброды 🥪 с начинкой - уверяю, их он точно съест!😋", — советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся такие ингредиенты:

1 багет (или батон)

3 яйца

укроп

1/2 шт. красного лука

100 г филе индейки или курицы (предварительно обжаренного)

соль

100 мл молока

30 г адыгейского сыра

50 г грибов

Сперва нужно приготовить начинку для бутербродов. Нарежьте мелким кубиком лук и грибы, обжарьте их на растительном масле до золотистого цвета. Мелко нарежьте филе индейки, сыр и укроп. Смешайте индейку, сыр и укроп с обжаренными грибами и луком. Добавьте к этой массе яйца, молоко, посолите и хорошо перемешайте.

Дальше собираем наши бутерброды. Для этого багет нарежьте ломтиками толщиной 1 см, уберите из них мякиш. Выложите ломтики багета на разогретую сковородку с растительным маслом. Положите внутрь багета начинку и обжарьте бутерброды с двух сторон по несколько минут - до золотистой корочки.

Украинцы в комментариях оценили рецепт: "Лиза, спасибо за идею. Ведь такой бутерброд спасет в любой ситуации: пришли гости неожиданно или не хочется возиться с ужином, или взять что-то на перекус на работу или на природу, или в холодильнике продуктов по чуть-чуть, а накормить надо семью. В общем рецепт - супер".

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