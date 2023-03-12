Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін - відомий український музикант, який одружився з акторкою Сніжаною. У пари є двоє спільних дітей - Веселіна та Єлисей. Також у Сніжани є син Артур, якого вона народила від минулих стосунків. Не забуває Сергій і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Бабкін показав Веселіну, яка виросла справжньою красунею.

"Святкове курча", - написав Сергій під відео.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як круто";

«Ах, сон»;

"Такі класні";

"Ідеальний тато";

"А це його дочка?";

"Красавчики та красуня";

«Потужно»;

"Дві легенди".

А раніше Бабкін опублікував фотографію всієї своєї родини. Зірка поділився своїми думками до роковин.

Рік, що нас назавжди змінив. Рік, що розділив життя на «до» і «після». Рік болю, ненависті, розпачу, сліз. Рік, на все подальше життя глибоко відбився в наших клітинах. Але в той же час рік великокрилої віри у свою країну та своїх людей, рік допомоги, кохання, незламності та міцної єдності", - зазначив зірка.

Нагадаємо, Сніжана Бабкіна після повернення в Україну поділилася незвичайним досвідом.

А ще Politeka повідомляла, що Бабкін повернувся в Україну і зворушив знімком із дружиною та наймолодшим сином.

Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна розповіла, що зробила після приїзду до рідного Харкова.



