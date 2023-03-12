Як пише Politeka.net , Сергій Бабкін - відомий український музикант, який одружився з акторкою Сніжаною. У пари є двоє спільних дітей - Веселіна та Єлисей. Також у Сніжани є син Артур, якого вона народила від минулих стосунків. Не забуває Сергій і про ТікТок, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Бабкін показав Веселіну, яка виросла справжньою красунею.
"Святкове курча", - написав Сергій під відео.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Як круто";
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Наступ росії, військовий експерт розповів плани окупантів: "Очевидно, що..."
Снаряд влучив біля супермаркета, багато жертв: подробиці та кадри з місця нової атаки
ЗСУ влаштували окупантам справжнє пекло: нові подробиці з передової
Терміново: Валерій Залужний прийняв рішення щодо Бахмута
«Ах, сон»;
"Такі класні";
"Ідеальний тато";
"А це його дочка?";
"Красавчики та красуня";
«Потужно»;
"Дві легенди".
А раніше Бабкін опублікував фотографію всієї своєї родини. Зірка поділився своїми думками до роковин.
Рік, що нас назавжди змінив. Рік, що розділив життя на «до» і «після». Рік болю, ненависті, розпачу, сліз. Рік, на все подальше життя глибоко відбився в наших клітинах. Але в той же час рік великокрилої віри у свою країну та своїх людей, рік допомоги, кохання, незламності та міцної єдності", - зазначив зірка.
Нагадаємо, Сніжана Бабкіна після повернення в Україну поділилася незвичайним досвідом.
А ще Politeka повідомляла, що Бабкін повернувся в Україну і зворушив знімком із дружиною та наймолодшим сином.
Також Politeka писала, що Сніжана Бабкіна розповіла, що зробила після приїзду до рідного Харкова.