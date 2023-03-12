Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который женился на актрисе Снежане. У пары есть двое совместных детей - Веселина и Елисей. Также у Снежаны есть сын Артур, которого она родила от прошлых отношений. Не забывает Сергей и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Бабкин показал Веселину, которая выросла настоящей красоткой.
"Праздничный цыпленок", - написал Сергей под видео.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Как круто";
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"Ааа, мечта";
"Такие классные";
"Идеальный папа";
"А это его дочь?";
"Красавчики и красавица";
"Мощно";
"Две легенды".
А до этого Бабкин опубликовал фотографию всей своей семьи. Звезда поделился своими мыслями к годовщине.
"Год, что нас навсегда изменил. Год, разделивший жизнь на «до» и «после». Год боли, ненависти, отчаяния, слез. Год, на всю дальнейшую жизнь глубоко отразившийся в наших клетках. Но в то же время год великокрылой веры в свою страну и своих людей, год помощи, любви, несокрушимости и крепкого единства", - отметил звезда.
Напомним, Снежана Бабкина после возвращения в Украину поделилась необычным опытом
А еще Politeka сообщала, что Бабкин вернулся в Украину и растрогал снимком с женой и самым младшим сыном
Также Politeka писала, что Снежана Бабкина рассказала, что сделала после приезда в родной Харьков