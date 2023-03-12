Как пишет Politeka.net, Сергей Бабкин - известный украинский музыкант, который женился на актрисе Снежане. У пары есть двое совместных детей - Веселина и Елисей. Также у Снежаны есть сын Артур, которого она родила от прошлых отношений. Не забывает Сергей и о ТикТок, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Бабкин показал Веселину, которая выросла настоящей красоткой.

"Праздничный цыпленок", - написал Сергей под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Как круто";

"Ааа, мечта";

"Такие классные";

"Идеальный папа";

"А это его дочь?";

"Красавчики и красавица";

"Мощно";

"Две легенды".

А до этого Бабкин опубликовал фотографию всей своей семьи. Звезда поделился своими мыслями к годовщине.

"Год, что нас навсегда изменил. Год, разделивший жизнь на «до» и «после». Год боли, ненависти, отчаяния, слез. Год, на всю дальнейшую жизнь глубоко отразившийся в наших клетках. Но в то же время год великокрылой веры в свою страну и своих людей, год помощи, любви, несокрушимости и крепкого единства", - отметил звезда.

Напомним, Снежана Бабкина после возвращения в Украину поделилась необычным опытом

А еще Politeka сообщала, что Бабкин вернулся в Украину и растрогал снимком с женой и самым младшим сыном

Также Politeka писала, что Снежана Бабкина рассказала, что сделала после приезда в родной Харьков



