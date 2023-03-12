Євген Клопотенко розповів, як приготувати голубці з квашеної капусти зі свинячими ребрами.

"Всі ми знаємо, як заквасити капусту, щоб вона була хрумкою, але ми звикли частіше сікти листочки на початку. Та я дізнався, що її можна квасити й цілою! Саме у листочки такої капусти ми будемо загортати начинку голубців. Та на цьому дива не завершуються: всередину ми покладемо не просто фарш, а шматочки свинячих реберець разом з кісткою. Виявляється, так смакують вже не одну сотню років!", — пише зірка "Мастер Шеф".

Нам знадобиться мінімум інгредієнтів:

1 качан квашеної капусти

1,2 кг свинячих ребер

200 г пшона

сіль та перець до смаку

Духовку одразу розігрівайте до 180 градусів.

Поріжте свинячі ребра на сегменти так, аби вони були довжиною приблизно 10 см і завтовшки десь 3-4 см. Посоліть і поперчіть їх з усіх боків та обваляйте в сухому пшоні. Кожен сегмент загорніть в окремий листок квашеної капусти.

Кількома листками квашеної капусти вистеліть дно форми для запікання. Викладіть зверху всі голубці та залите водою, вона має покривати голубці майже повністю. Додайте дрібку солі та накрийте форму фольгою. Поставте запікатися у розігріту духовку на 2 години. Готові голубці з ребрами подавайте зі сметаною.

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