Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить голубцы из квашеной капусты со свиными ребрами.
"Все мы знаем, как заквасить капусту, чтобы она была хрустящей, но мы привыкли чаще сечь листики в начале. Но я узнал, что ее можно квасить и целой! Именно в листочки такой капусты мы будем заворачивать начинку голубцов. Но на этом чудеса не завершаются: внутрь мы положим не просто фарш, а кусочки свиных ребрышек вместе с костью. Оказывается, так смакуют уже не одну сотню лет!", - пишет звезда "Мастер Шеф".
Нам понадобится минимум ингредиентов:
- 1 кочан квашеной капусты
- 1,2 кг свиных ребер
- 200 г пшена
- соль и перец по вкусу
Духовку сразу разогревайте до 180 градусов.
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Пригожин попал в "кадровый котел": эксперт рассказал, о главной проблеме "вагнеровцев"
Трагедией обернулись развлечения подростков под Киевом: "Ребята пытались сделать фото..."
Шоптенко из "Танців з зірками" рассказала о неожиданном повороте в своем путешествии: "Теперь летишь..."
Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту
Порежьте свиные ребра на сегменты так, чтобы они были длиной примерно 10 см и толщиной 3-4 см. Посолите и поперчите их со всех сторон и обваляйте в сухом пшене. Каждый сегмент заверните в отдельный лист квашеной капусты.
Несколькими листьями квашеной капусты выстелите дно формы для запекания. Выложите сверху все голубцы и залейте водой, она должна покрывать голубцы почти полностью. Добавьте щепотку соли и накройте форму фольгой. Поставьте запекаться в разогретую духовку на 2 часа. Готовые голубцы с ребрами подавайте со сметаной.
Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.