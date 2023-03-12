Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить голубцы из квашеной капусты со свиными ребрами.

"Все мы знаем, как заквасить капусту, чтобы она была хрустящей, но мы привыкли чаще сечь листики в начале. Но я узнал, что ее можно квасить и целой! Именно в листочки такой капусты мы будем заворачивать начинку голубцов. Но на этом чудеса не завершаются: внутрь мы положим не просто фарш, а кусочки свиных ребрышек вместе с костью. Оказывается, так смакуют уже не одну сотню лет!", - пишет звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобится минимум ингредиентов:

1 кочан квашеной капусты

1,2 кг свиных ребер

200 г пшена

соль и перец по вкусу

Духовку сразу разогревайте до 180 градусов.

Порежьте свиные ребра на сегменты так, чтобы они были длиной примерно 10 см и толщиной 3-4 см. Посолите и поперчите их со всех сторон и обваляйте в сухом пшене. Каждый сегмент заверните в отдельный лист квашеной капусты.

Несколькими листьями квашеной капусты выстелите дно формы для запекания. Выложите сверху все голубцы и залейте водой, она должна покрывать голубцы почти полностью. Добавьте щепотку соли и накройте форму фольгой. Поставьте запекаться в разогретую духовку на 2 часа. Готовые голубцы с ребрами подавайте со сметаной.

Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.