На своїй сторінці в Instagram ведуча з посиланням на звіт британської розвідки розповіла, що група вагнера просунулася в Бахмуті, лінія фронту проходить річкою Бахмутка. З нашими бійцями в місті знову був генерал Сирський. Бахмут бореться.

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Також Марічка Падалко розповіла, що комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка після критики через затримку із оголошенням цьогорічних лауреатів напередодні ввечері оприлюднив їхні імена самостійно, не чекаючи указу президента.

Те, що оголошення вперше за багато років не відбулося 9 березня, спричинило скандал. Голова комітету Юрій Макаров повідомив, що він передав рішення комітету на Банкову завчасно, втім, указ президента про присудження премії 9 березня не з’явився. Його, до речі, на сайті глави держави немає й досі, з чого можна зробити висновок, що комітет вдався до нестандартного рішення.

Причиною цьогорічної затримки із оголошенням лауреатів раніше називали пропозицію Офісу Президента розширити список номінацій і, зокрема, додати номінацію «За мужність», а це, мовляв, потребувало додаткового часу.

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