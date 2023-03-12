На своїй сторінці в Instagram ведуча з посиланням на звіт британської розвідки розповіла, що група вагнера просунулася в Бахмуті, лінія фронту проходить річкою Бахмутка. З нашими бійцями в місті знову був генерал Сирський. Бахмут бореться.
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Також Марічка Падалко розповіла, що комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка після критики через затримку із оголошенням цьогорічних лауреатів напередодні ввечері оприлюднив їхні імена самостійно, не чекаючи указу президента.
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Те, що оголошення вперше за багато років не відбулося 9 березня, спричинило скандал. Голова комітету Юрій Макаров повідомив, що він передав рішення комітету на Банкову завчасно, втім, указ президента про присудження премії 9 березня не з’явився. Його, до речі, на сайті глави держави немає й досі, з чого можна зробити висновок, що комітет вдався до нестандартного рішення.
Причиною цьогорічної затримки із оголошенням лауреатів раніше називали пропозицію Офісу Президента розширити список номінацій і, зокрема, додати номінацію «За мужність», а це, мовляв, потребувало додаткового часу.
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