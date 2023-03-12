На своей странице в Instagram ведущая со ссылкой на отчет британской разведки рассказала, что группа вагнера продвинулась в Бахмуте, линия фронта проходит по реке Бахмутка. С нашими бойцами в городе снова был генерал Сырский. Бахмут сражается.

Силами противотанковой группы спецподразделения Кракен уничтожены две автономные башни наблюдения в брянской и курской областях рф.

Россия с начала войны выпустила по Украине 821 крылату и баллистическую ракету – посчитали в генштабе.

Также Маричка Падалко рассказала, что комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко после критики из-за задержки с объявлением лауреатов этого года накануне вечером обнародовал их имена самостоятельно, не дожидаясь указа президента.

То, что объявление впервые за много лет не произошло 9 марта, повлекло за собой скандал. Глава комитета Юрий Макаров сообщил, что он передал решение комитета на Банковую заранее, впрочем, указ президента о присуждении премии 9 марта не появился. Его, кстати, на сайте главы государства нет до сих пор, из чего можно сделать вывод, что комитет прибег к нестандартному решению.

Причиной задержки с объявлением лауреатов ранее называли предложение Офиса Президента расширить список номинаций и, в частности, добавить номинацию «За мужество», а это, мол, потребовало дополнительного времени.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.