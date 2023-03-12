Відома актриса, перша «Холостячка» Ксенія Мішина вирішила розповісти про напої, а також про те, як їх правильно вживати для максимальної користі. Як відомо, вже кілька тижнів Мішин займається схудненням, але не розкриває причини таких прагнень.

«Чай та кава є діуретичними напоями, оскільки містять кофеїн та теонін, які можуть впливати на прискорення переробки води в організмі. Тому при вживанні напоїв, які мають діуретичний ефект, слід враховувати компенсацію додаткового вживання води до денної норми. Тому, щоб не додавати ще води до своєї норми за кожну випиту чашку, я так обманюю свій організм.

Наприклад, чай з матою та гречаний вже не є діуретичним, тому можна сміливо вживати без додавання води» - розповіла Ксенія.

Також Мішина зізналася, які процедури робить для того, щоб мати молодший і привабливий вигляд перед шанувальницями. Фанати звернув увагу, що зірка таким чином відкидає всі чутки про якусь пластику, як раніше їй писали.

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