Известная актриса, первая «Холостячка» Ксения Мишина решила рассказать о напитках, а также о том, как правильно их употреблять для максимальной пользы. Как известно, уже несколько недель Мишина занимается похудением, но не раскрывает причины таких стремлений.

«Чай и кофе являются диуретическими напитками, поскольку содержат кофеин и теонин, которые могут влиять на ускорение переработки воды в организме. Поэтому, при употреблении напитков, которые имеют диуретический эффект, следует учитывать компенсацию дополнительного употребления воды к дневной норме. Поэтому, чтобы не добавлять еще воды к своей норме за каждую выпитую чашку, я вот так обманываю свой организм.

К примеру, чай с матой и гречишный уже не является диуретическим, поэтому можно смело употреблять без добавления воды» - рассказала Ксения.

Также Мишина призналась, какие процедуры делает для того, чтобы выглядеть моложе и привлекательно перед поклонницами. Фанаты обратил внимание, что звезда таким образом отвергает все слухи о какой-либо пластике, как ранее ей писали.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

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