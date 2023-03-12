На своїй сторінці в Instagram артистка показала кадр із нової ефектної фотосесії, де вона позує в легкій білій сукні з відкритим животиком та плечима. Пост Катерина Кухар вирішила супроводити цитатою американсського поета та письменника Ленгстона Г'юза.
"Тримайся міцно за мрії, бо якщо мрії вмирають, життя — це зламаний птах, який не може літати...", — написала балерина під світлиною.
Шанувальники в коментарях підтримали Катерину Кухар та засипали її компліментами:
"Дуже гарна сукня! Просто Ви у ній дуже красива, вона така біла і ніжна, підкреслює Вашу жіночність, бо білий колір є запорукою чистоти і ніжності, якої Ви заслуговуєте, а красива жовта квітка доповнює Ваш образ, будьте завжди такою чарівною, ніжною, такою як Ви є! Я захоплююсь Вашою професійною діяльністю!";
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"Дуже гармонійно😍";
"Так підходить вам, Катерино 🤍".
Додамо, через повномасштабну війну життя Катерини Кухар, як і більшості українців, сильно змінилося. Балерина зізналася, що тепер їй доводиться самостійно годувати дітей і займатися прибиранням.
"За 40 років життя, я вибудувала свій сімейний менеджмент таким чином, що не займалась рутинними побутовими справами. Останній рік все повністю змінилось і досі звикаю до режиму: мама-домогосподарка...", — розповідала Катерина Кухар.
Нагадаємо, Катерина Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.