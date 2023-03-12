На своей странице в Instagram артистка показала кадр из новой эффектной фотосессии, где она позирует в легком белом платье с открытым животом и плечами. Пост Екатерина Кухар решила сопроводить цитатой американского поэта и писателя Лэнгстона Хьюза.
"Держись крепко за мечты, потому что если мечты умирают, жизнь — это сломанная птица, которая не может летать...", — написала балерина под фотографией.
Поклонники в комментариях поддержали Екатерину Кухар и засыпали ее комплиментами:
"Очень красивое платье! Просто Вы в нем очень красивая, оно такое белое и нежное, подчеркивает Вашу женственность, потому что белый цвет является залогом чистоты и нежности, которой Вы заслуживаете, а красивый желтый цветок дополняет Ваш образ, будьте всегда такй очаровательной, нежной, такой как Вы есть! Я восхищаюсь Вашей профессиональной деятельностью!";
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"Очень гармонично😍";
"Так подходит вам, Екатерина 🤍".
Добавим, из-за полномасштабной войны жизнь Екатерины Кухар, как и большинства украинцев, сильно изменилась. Балерина призналась, что теперь ей приходится самостоятельно кормить детей и заниматься уборкой.
"За 40 лет жизни я выстроила свой семейный менеджмент таким образом, что не занималась рутинными бытовыми делами. Последний год все полностью изменилось и до сих пор привыкаю к режиму: мама-домохозяйка...", — рассказывала Екатерина Кухар.
Напомним, Екатерина Кухар из "Танці з зірками" с мужем попросили украинцев о помощи.
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар попала в неприятности.
Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" поразила украинцев реакцией на скандал с Илоном Маском.