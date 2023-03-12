Відома артистка вирішила під час одного із концертів у рамках музичного туру похвалитися майстерністю розтяжки. Як відомо, Тіна Кароль захоплюється йогою і практикує ходіння по цвяхах. Не забуває вона про ретельні тренування і покращує розтяжку.
Ще недавно Кароль зізналася - через часті дієти у неї були проблеми зі здоров'ям і зайвою вагою. Однак зараз вона почувається чудово і спокійно це демонструє.
Разом із хореографом Дмитром Жуком на сцені показали на сцені пристрасний танець під трек "Красиво", а потім Тіна продемонструвала сміливі рухи у танці соло. Крім того, вона вразила глядачів своєю гнучкістю, сівши на шпагат, незважаючи на своє обтягуюче сценічне вбрання і високі підбори.
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Як відомо, українська співачка продовжує свій концертний тур країнами, щоб підтримати постраждалих від військового вторгнення окупантів. Артистка щодня публікує нові кадри в телеграм та інстаграм, щоб спілкуватися з аудиторією.
Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.
Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.
Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.