Відома артистка вирішила під час одного із концертів у рамках музичного туру похвалитися майстерністю розтяжки. Як відомо, Тіна Кароль захоплюється йогою і практикує ходіння по цвяхах. Не забуває вона про ретельні тренування і покращує розтяжку.

Ще недавно Кароль зізналася - через часті дієти у неї були проблеми зі здоров'ям і зайвою вагою. Однак зараз вона почувається чудово і спокійно це демонструє.

Разом із хореографом Дмитром Жуком на сцені показали на сцені пристрасний танець під трек "Красиво", а потім Тіна продемонструвала сміливі рухи у танці соло. Крім того, вона вразила глядачів своєю гнучкістю, сівши на шпагат, незважаючи на своє обтягуюче сценічне вбрання і високі підбори.

Як відомо, українська співачка продовжує свій концертний тур країнами, щоб підтримати постраждалих від військового вторгнення окупантів. Артистка щодня публікує нові кадри в телеграм та інстаграм, щоб спілкуватися з аудиторією.

Нагадаємо, Кароль розкрила, чому ховалась у монастирі і нещодавно хотіла там залишитися.

Також повідомлялося, що Кароль висловилася, що думає про сучасних українців.

Крім того, Politeka.net писала, що Кароль збентежила українців танцями у спортзалі під загадкову пісню.