Известная артистка решила во время одного из концертов в рамках музыкального тура похвалиться мастерством растяжки. Как известно, Тина Кароль увлекается йогой и практикует хождение по гвоздям. Не забывает она об усердных тренировках и улучшает растяжку.

Еще недавно Кароль призналась - из-за частых диет у нее были проблемы со здоровьем и лишним весом. Однако сейчас она чувствует себя превосходно и спокойно это демострирует.

Вместе с хореографом Дмитрием Жуком на сцене показали на сцене страстный танец под трек "Красиво", а затем Тина продемонстрировала смелые движения в танце соло. Кроме того, она поразила зрителей своей гибкостью, сев на шпагат, несмотря на свой обтягивающий сценический наряд и высокие каблуки.

«Концерт Как всегда эмоционален. На волне. Зал поет вместе!» - поддерживают в сети.

Как известно, украинская певица продолжает свой концертный тур по странам, чтобы поддержать пострадавших от военного вторжения оккупантов. Артистка каждый день публикует новые кадры в Телеграм и Инстаграм, чтобы общаться с аудиторией.

Напомним, Кароль раскрыла, почему скрывалась в монастыре и недавно хотела там остаться.

Также сообщалось, что Кароль высказалась, что думает о современных украинцах.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.