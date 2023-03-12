Відома співачка, українська виконавиця та друга "Холостячка" Злата Огневич розповіла про один із мінусів частих поїздок на концерти поїздом. За словами Злати, мінусом іноді стає зустріч із різними супутниками, і іноді ще й нетверезими.

«Пам'ятайте, коли їхала вперед, я поскаржилася на компанію п'яну – їхали зі мною вперед. На цей раз знову їх помітила! Але… даремно я хвилювалася!

Ось із Києва їхала п'яна компанія і ось вони до Києва повертаються. На щастя, в іншому вагоні! - Поділилася Злата. Як відомо, артистка на концерти їздити поїздом і відпочинком також вирушає поїздом, тому часто розповідає, як потрапляє у різні пригоди.

Вирушивши нещодавно на відпочинок, Злата вирішила показати, як освоює для себе нові вершини. Як і раніше, зірка вирішила відпочити на українському курорті та поділилася своїми враженнями.

«Рекомендую, дуже крутий тренер! Сезон закрила цього сезону, лижі – ванлав. Дякую за спорядження, ви – круті! Зробили цей сезон незабутнім! - Поділилася Злата.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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