Известная певица, украинская исполнительница и вторая "Холостячка" Злата Огневич рассказала об одном из минусов частых поездок на концерты поездом. По словам Златы, минусом иногда становится встреча с самыми разными спутниками, и иногда еще и нетрезвыми.

«Помните, когда ехала вперед, я пожаловалась на компанию пьяную – ехали со мной вперед. В этот раз снова их заметила! Но… зря я волновалась!

Вот, с Киева ехала пьяная компания и вот они в Киев возвращаются. К счастью, в другом вагоне!» - поделилась Злата. Как известно, артистка на концерты ездить на поезде и на отдых также отправляется на поезде, поэтому часто рассказывает, как попадает в различные приключения.

Отправившись недавно на отдых, Злата решила показать, как осваивает для себя новые вершины. Как и ранее, звезда решила отдохнуть на украинском курорте и поделилась своими впечатленими.

«Рекомендую, очень крутой тренер! Сезон закрыла в этом сезоне, лыжи – ванлав. Спасибо за снаряжение, вы – крутые! Сделали этот сезон незабываемым!» - поделилась Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.