За словами кухаря, поки всі розмовляють із ChatGPT, він подумав – хай штучний інтелект нас нагодує. І вирішив допомогти йому. 29 березня відбудеться перша в Україні, а можливо і у світі, звана вечеря, яка згенерує штучний інтелект ChatGPT та Midjourney в авторстві з Клопотенком.
«Це буде вечеря у форматі наукової конференції, на яку хочемо запросити людей із наукової спільноти. Штучний інтелект сформує 7 страв, а я їх приготую.
Наука та їжа об'єднаються у КНУ ім. Тараса Шевченка – у головній аудиторії червоного корпусу. І всі гості отримають новий унікальний гастрономічний та інтелектуальний досвід. Майбутнє вже тут» – поділився Клопотенко.
У мережі почали висловлюватися:
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«Рівень креативності Євгена – Божа 🔥; Можливо, це буде смачно, можливо гидливо, але цікаво точно 🔥; Цікаво, а де ви одразу візьмете продукти для цих страв? 🤔
Ось так шедевральна ідея 😍 думаю, що все вдасться і буде супер; А чи можна трансляцію події?».
Також Євген Клопотенко розповів , як приготувати голубці із квашеної капусти зі свинячими ребрами.
Нагадаємо, Євген Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.
Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.
Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.