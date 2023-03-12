За словами кухаря, поки всі розмовляють із ChatGPT, він подумав – хай штучний інтелект нас нагодує. І вирішив допомогти йому. 29 березня відбудеться перша в Україні, а можливо і у світі, звана вечеря, яка згенерує штучний інтелект ChatGPT та Midjourney в авторстві з Клопотенком.

«Це буде вечеря у форматі наукової конференції, на яку хочемо запросити людей із наукової спільноти. Штучний інтелект сформує 7 страв, а я їх приготую.

Наука та їжа об'єднаються у КНУ ім. Тараса Шевченка – у головній аудиторії червоного корпусу. І всі гості отримають новий унікальний гастрономічний та інтелектуальний досвід. Майбутнє вже тут» – поділився Клопотенко.

У мережі почали висловлюватися:

«Рівень креативності Євгена – Божа 🔥; Можливо, це буде смачно, можливо гидливо, але цікаво точно 🔥; Цікаво, а де ви одразу візьмете продукти для цих страв? 🤔

Ось так шедевральна ідея 😍 думаю, що все вдасться і буде супер; А чи можна трансляцію події?».

Також Євген Клопотенко розповів , як приготувати голубці із квашеної капусти зі свинячими ребрами.

Нагадаємо, Євген Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

Як повідомляла Politeka, Клопотенко показав рецепт легкого курячого рулету з горіхами та чорносливом.

Також Politeka писала, що Клопотенко з "Майстер Шеф" показав рецепт оригінального сендвіча.