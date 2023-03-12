По словам повара, пока все разговаривают с ChatGPT, он подумал – пусть искусственный интеллект нас накормит. И решил ему помочь. 29 марта состоится первый в Украине, а возможно и в мире, званый ужин, который сгенерирует искусственный интеллект ChatGPT и Midjourney в авторстве с Клопотенко.

«Это будет ужин в формате научной конференции, на которую хотим пригласить людей из научного сообщества. Искусственный интеллект сформирует 7 блюд, а я их приготовлю.

Наука и еда объединятся в КНУ им. Тараса Шевченко – в главной аудитории красного корпуса. И все гости получат новый уникальный гастрономический и интеллектуальный опыт. Будущее уже здесь» - поделился Клопотенко.

В сети принялись высказываться:

«Уровень креативности Евгения – Боженькая 🔥; Возможно это будет вкусно, возможно брезгливо, но интересно точно 🔥; Интересно, а где вы сразу возьмете продукты для этих блюд?🤔

Вот так шедевральная идея 😍 думаю, что все удастся и будет супер; А можно ли трансляцию события?».

Также Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить голубцы из квашеной капусты со свиными ребрами.

Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.