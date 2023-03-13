На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла про ефективні вправи для сідниць вдома.

"Зовсім скоро довгоочікувана тепла весна, а за нею і літо. Тому для тих, хто ще в роздумах, коли ж почати роботу над своїм тілом, я маю відповідь: просто зараз! Сьогодні поговоримо про те, як ефективно підкачати попу вдома, якщо немає змоги йти до тренажерної зали", — пише Марина Боржемська.

Тренерка наголосила, що починати тренування обов’язково з розминки, щоб розігріти м’язи всього тіла й уникнути травмувань. Перша ефективна вправа - присідання.

"Ні для кого не секрет, що ця вправа дозволяє чудово пропрацювати сідничні м’язи, а також - м’язи спини, преса та ніг. Найголовніше - техніка виконання. Ноги мають згинатися під кутом 90 градусів. Стопи - на ширині плечей. П’яти - притиснуті до підлоги. Виконуйте присідання повільно. На вдиху - починайте присідати, відводячи таз назад, на видиху - піднімаєтесь. Для додаткового навантаження можна використовувати гантелі чи пляшки з водою. 15-20 присідань", — пояснила зірка "Зважені та щасливі".

2. Сідничний місток. Ляжте на килимок, руки випрямте вздовж тіла. Стопи - на ширині плечей, вперті в підлогу. Коліна - під прямим кутом. Починайте повільно відривати таз від підлоги, спираючись на стопи. У верхній точці затримайтесь на декілька секунд та повільно опустіться. Для більшого навантаження можна покласти під стопи стійкий предмет (наприклад, табуретку). 15-20 разів.

3. Випади. Найголовніше під час виконання цієї вправи тримати прямий кут в коліні. Інше коліно має намагатися дістати підлоги. Важливо зберігати темп та баланс.

4. Махи ногами вгору в положенні на четвереньках. Слідкуйте, аби спина була прямою, а ноги зігнуті в колінах під прямим кутом. Виконуйте мах вгору до паралелі стегна з підлогою. Зробіть 15-20 махів однію ногою, потім - іншою.

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