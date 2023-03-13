На своей странице в Instagram экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала об эффективных упражнениях для ягодиц дома.

"Совсем скоро долгожданная теплая весна, а за ней и лето. Поэтому для тех, кто еще в раздумьях, когда же начать работу над своим телом, я имею ответ: прямо сейчас! Сегодня поговорим о том, как эффективно подкачать попу дома, если нет возможности идти в тренажерный зал", - пишет Марина Боржемская.

Тренер подчеркнула, что начинать тренировку обязательно с разминки, чтобы разогреть мышцы всего тела и избежать травм. Первое эффективное упражнение – приседания.

"Ни для кого не секрет, что это упражнение позволяет прекрасно проработать ягодичные мышцы, а также – мышцы спины, пресса и ног. Самое главное – техника выполнения. Ноги должны сгибаться под углом 90 градусов. Стопы – на ширине плеч. Пятки – прижатые к полу. Выполняйте приседания медленно. На вдохе - начинайте приседать, отводя таз назад, на выдохе - поднимаетесь. Для дополнительной нагрузки можно использовать гантели или бутылки с водой. 15-20 приседаний", - пояснила звезда "Зважені та щасливі".

2. Ягодичный мостик. Лягте на коврик, руки выпрямите вдоль тела. Стопы – на ширине плеч, с упором в пол. Коленки – под прямым углом. Начинайте медленно отрывать таз от пола, опираясь на стопы. В верхней точке задержитесь на несколько секунд и медленно опуститесь. Для большей нагрузки можно положить под стопы устойчивый предмет (к примеру, табуретку). 15-20 раз.

3. Выпады. Самое главное при выполнении этого упражнения держать прямой угол в колене. Другое колено должно пытаться достать пола. Важно сохранять темп и баланс.

4. Махи ногами вверх в положении на четвереньках. Следите, чтобы спина была прямой, а ноги согнуты в коленях под прямым углом. Выполняйте мах вверх до параллели бедра с полом. Сделайте 15-20 махов одной ногой, затем – другой.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.