На відео Христина Решетник знята разом зі своїми синами Сашком, Дмитром та Іваном, які радісно плескаються у воді.

Сім'я телеведучого Григорія Решетника у вихідні відволіклася від нагальних проблем і вирішила влаштувати активний відпочинок. Так, сім'я телеведучого вирушила до басейну, щоб розслабитися та провести час разом. Відео на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм показала Христина Решетник.

Старші хлопчики Дмитро та Іван деякий час провели у гостях у бабусі та дідуся. Коли вони повернулися, батьки відвели їх у басейн, де зустріли молодшого брата Сашка.

На відео Христина Решетник знята разом зі своїми синами Сашком, Дмитром та Іваном, які радісно плескаються у воді. Щаслива матуся постановки в чорному купальнику, захоплюючи точеною фігурою і милою посмішкою. Хлопчики теж дуже радісні.

"Нарешті всі разом. Діти повернулися з канікул. Перед початком навчання вирішили трохи поплавати", - зазначила у підписі до відео Христина Решетник.

Фоловери бажають родині гарного відпочинку, діляться своїми планами і захоплюються позитивом Христини в коментарях: "Христина, тільки у такої чудової дівчини може бути така чудова родина", "Дуже класно, наші дівчатка та хлопчаки теж купаються в басейні. Ви просто супер!", "На позитиві", "Ви така позитивна людина! Ви заряджаєте!".

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