Семья телеведущего Григория Решетника на выходных отвлеклась от насущних проблем и решила устроить активный отдых. Так, семья телеведущего отправилась в бассейн, чтобы расслабиться и провести время вместе. Видео на своей странице в соцсети Инстаграм показала Кристина Решетник.
Старшие мальчики Дмитрий и Иван некоторое время провели в гостях у бабушки и дедушки. Когда они вернулись, родители отвели их в бассейн, где они встретили младшего брата Сашу.
На видео Кристина Решетник запечатлена вместе со своими сыновьями Сашей, Дмитрием и Иваном, которые радостно плещутся в воде. Счастливая мамочка позирует в черном слитном купальнике, восхищая точеной фигурой и милой улыбкой. Мальчики тоже выглядят очень радостными.
"Наконец все вместе. Дети вернулись с каникул. Перед началом обучения, решили немного поплавать", - отметила в подписи к видео Кристина Решетник.
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Фолловеры желают семье хорошего отдыха, делятся своими планами и восхищаются позитивом Кристины в комментариях: "Кристина, только у такой замечательной девушки может быть такая замечательная семья", "Очень классно, наши девочки и мальчишки тоже купаются в бассейне. Вы просто супер!", "На позитиве", "Вы такой положительный человек! Вы заряжаете!".
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