Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська поділилася одкровенням про своє життя.

На своїй сторінці в Instagram екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, що дає їй сили рухатися далі попри тривоги, тяжкі новини з фронту та щоденний біль.

"Радість, позитив, мотивація рухатися вперед - такі прості та зрозумілі речі, які буває доволі складно вписати в сьогоднішній день. Вони завжди були, є і будуть на часі, адже саме вони підтримують сенс життя, наповнюють його, дають сили робити цей світ кращим за будь-яких обставин. Я завжди вміла відродити себе із попелу, тому ця життєва навичка сьогодні, на жаль, дуже часто рятує", — пише Марина Боржемська.

Головне, що її рятує — родина, друзі та команда. Але зірка "Зважені та щасливі" зібрала ще низку пунктів. Це й самореалізація — робота та щоденна допомога людям, які бажають схуднути.

"СПОРТ: це важлива складова мого життя -> він реально знімає стрес, наповнює ендорфінами, підіймає тонус, укріплює фізично та допомагає на якийсь час відігнати тяжкі думки про «тут і зараз» - ти наче занурюєшся у паралельний світ позитиву, береш там сили та повертаєшся з ними в реальність, повністю озброєна та зміцніла, аби продовжувати тримати черговий удар;

КАВА З ПОДРУГОЮ: це щось із колишнього щасливого життя.. коли не треба було шукати внутрішніх виправдань прекрасного настрою для себе й інших; це щось, що підживлює емоціі, як колись раніше, коли в наш бік ще не летіли ворожі ракети", — додала тренерка.

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.