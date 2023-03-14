На своей странице в Instagram экс-жена боксера Вячеслава Узелкова рассказала, что дает ей силы двигаться дальше, несмотря на тревоги, тяжелые новости с фронта и ежедневную боль.

"Радость, позитив, мотивация двигаться вперед - такие простые и понятные вещи, которые бывает достаточно сложно вписать в сегодняшний день. Они всегда были, есть и будут актуальны, ведь именно они поддерживают смысл жизни, наполняют ее, дают силы делать этот мир лучше при любых обстоятельствах. Я всегда умела возродить себя из пепла, поэтому этот жизненный навык сегодня, к сожалению, очень часто спасает", — пишет Марина Боржемская.

Главное, что ее спасает – семья, друзья и команда. Но звезда "Зважені та щасливі" собрала еще несколько пунктов. Это и самореализация — работа и ежедневная помощь людям, желающим похудеть.

"СПОРТ: это важная составляющая моей жизни -> он реально снимает стресс, наполняет эндорфинами, поднимает тонус, укрепляет физически и помогает на время отогнать тяжелые мысли о «здесь и сейчас» - ты словно погружаешься в параллельный мир позитива, берешь там силы и возвращаешься с ними в реальность, полностью вооруженная и окрепшая, чтобы продолжать держать очередной удар;

КОФЕ С ПОДРУГОЙ: это что-то из прежней счастливой жизни.. когда не нужно было искать внутренних оправданий прекрасного настроения для себя и других; это нечто, подпитывающее эмоции, как прежде, когда в нашу сторону еще не летели вражеские ракеты", — добавила тренер.

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.